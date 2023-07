Skrivnostno izginotje malega Emila, iskalno akcijo po štirih dneh prekinili

Dečka so nazadnje opazili pred hišo starih staršev, ko se je družina odpravljala na izlet. V času izginotja je bil deček oblečen v bele kratke hlače, rumen top in pohodniške čevlje.

Francoske oblasti in prostovoljci po štirih dneh brez uspeha zaključujejo iskalno akcijo za pogrešanim dveletnim Emilom, ki so ga nazadnje videli v soboto pred hišo starih staršev v francoskih Alpah. Preiskovalci se bodo zdaj osredotočili na analizo zbranih dokazov in izjav prič, poroča Guardian. Življenje malega Emila je ogroženo tudi zaradi visokih temperatur, ki so zajele Francijo.

Francoske oblasti in prostovoljci so preiskali vse hiše v naselju, teh je okoli 20, okoliške gozdove in polja. V iskalni akciji je sodelovalo na desetine policistov in vojakov ter ekipe reševalnih psov. Dečka so iskali s helikopterjem, na pomoč je priskočilo več kot 500 prostovoljcev. A kot je pojasnil lokalni tožilec Remy Avon, z obsežnim iskanjem niso našli nobenih izrazitih sledi in dokazov, zato so po štirih dneh iskalno akcijo prekinili. Zdaj se bodo osredotočili na analizo zbranih dokazov in izjav prič. Zaslišali so namreč 25 ljudi.

Delo ekip na terenu je bilo oteženo tudi zaradi vročinskega vala s temperaturami do 35 stopinj Celzija in težkega terena, še poroča Guardian. Prav zaradi visokih temperatur pa je ogroženo tudi življenje malega Emila.