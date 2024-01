Signali za alarm tudi v tej državi. Vodja poziva k takojšnji vojaški pripravljenosti.

Vodja moldavske proruske separatistične regije Pridnestrje Vadim Krasnoselski je v ponedeljek pozval svoje obrambne in obveščevalne institucije, naj ohranijo "visoko raven vojaške pripravljenosti" in v ta namen izvajajo redne vaje, poroča Reuters.

Napetost je namreč začela naraščati, odkar je moldavska vlada z novim letom uvedla dajatev na uvoz in izvoz, kar je del njenega prizadevanja za pridružitev Evropski uniji. Regija, ki je odvisna od pomoči Moskve, pravi, da dajatve škodujejo njenim podjetjem, Krasnoselski pa jih je obsodil kot "srednjeveško dajatev".

Krasnoselski: Proaktivni bodite danes, takoj

"Ministrstvu za državno varnost in ministrstvu za obrambo je naročeno, da redno izvajata vaje in krepita varnost na državnih mejah s sodobnimi tehničnimi sredstvi," je v nagovoru v oddaji dejal predsednik Pridnjestrja Vadim Krasnoselski.

Ključnim institucijam je bilo naročeno, naj bodo "vse bolj proaktivne" v boju proti vojaškim grožnjam ter terorističnim in ekstremističnim dejavnostim. "In to danes, takoj," je rekel Krasnoselski. "S tem ne mislimo samo ministrstva za obrambo, ampak tudi ministrstvo za notranje zadeve in organe državne varnosti," je še dodal.

Pridnestrje se je odcepilo pred razpadom Sovjetske zveze leta 1991 in se borilo v kratki vojni proti novi neodvisni državi, eni najrevnejših držav v Evropi, ki leži med Ukrajino in Romunijo. Glavno mesto Pridnestrske republike je Tiraspol.