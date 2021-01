Severna Koreja na vojaški paradi predstavila nove balistične rakete #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Severna Koreja je kongres vladajoče Delavske stranke v četrtek zvečer sklenila z vojaško parado, na kateri so predstavili tudi najnovejše balistične rakete, ki jih lahko izstrelijo s podmornice, poročajo severnokorejski mediji.

Na paradi dva dni po zaključku kongresa stranke so vojaki korakali ob tankih, topništvu in raketnih sistemih. Na posnetkih s parade je bilo videti tudi severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, ki je z odra opazoval dogajanje, piše STA.

Strokovnjaki ocenjujejo, da je Pjongjang na paradi predstavil novo različico balističnih raket, ki jih lahko izstrelijo s podmornice (SLBM), ter balistične rakete kratkega dosega. Po njihovem mnenju so prikazane rakete SLBM daljše in gre najverjetneje za posodobitev tistih, ki so jih predstavili oktobra lani, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na podobnem dogodku v oktobru je Pjongjang na paradi predstavil tudi balistično raketo dolgega dosega, ki bi lahko potencialno dosegla celinske ZDA. Glede na posnetke jih tokrat niso prikazali.

Severna Koreja ostaja izolirana zaradi svojih jedrskih ambicij. Že leta testira različne balistične rakete, ki se jih izstreli z zemlje ali ladje. Rakete, ki se jih izstreli s podmornice, nasprotniki sicer težje prestrežejo.

Napredka v odnosih z ZDA ni

Tokratni kongres Delavske stranke in parada sta se odvila tik pred prisego novoizvoljenega predsednika ZDA Joeja Bidna. Kljub dvema vrhoma med Kimom in ameriškim predsednikom Donaldom Trupom ni videti nobenega napredka v odnosih in glede jedrskega dogovora. Kim je na zadnjem kongresu med drugim označil ZDA za največjega sovražnika Severne Koreje, še piše STA.

