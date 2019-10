Sassoli: Nova Evropska komisija mandata morda ne bo mogla začeti novembra

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Parlament je vpet v transparenten mehanizem (preverjanja). Zdaj morajo Romunija, Madžarska in Francija predlagati tri nove kandidate, ki jih bomo nato preverili," je poudaril Sassoli. "Mislim, da morda ne bo več mogoče spoštovati datuma 1. november in da bomo šli na 1. december," je dodal.

Evropski parlament je zavrnil kandidate Francije, Romunije in Madžarske. Že pred zaslišanji je zaradi navzkrižja interesov dokončno zavrnil Madžara Laszla Trocsanyija in Romunko Rovano Plumb. Francozinjo Sylvie Goulard pa sta po zaslišanju zavrnila pristojna odbora.

Na Evropski komisiji so v petek pojasnili, da novoizvoljena predsednica komisije Ursula von der Leyen čaka na nove komisarske kandidatke ali kandidate teh treh držav. Dokler novih imen ni, tudi o ničemer drugem - o časovnem okviru, resorjih in tako naprej - ni mogoče govoriti, so poudarili.

Pripravljeni so na vse scenarije, tudi preložitev dela začetka nove komisije, pri čemer je časovni okvir pretežno v rokah Evropskega parlamenta, so izpostavili. V Bruslju je sicer neuradno slišati tudi ocene, da bi bilo ob konstruktivni drži Pariza, Bukarešte in Budimpešte še mogoče izvesti vse postopke za začetek dela nove komisije z novembrom.

Parlament naj bi celotno novo komisijo potrjeval 23. oktobra na plenarnem zasedanju v Strasbourgu.