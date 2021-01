Rusija očita ZDA, da se vmešava v notranje zadeve

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kremelj je danes očital ameriškemu veleposlaništvu v Moskvi, da se vmešava v ruske notranje zadeve, potem ko je to na spletni strani objavilo obvestilo o sobotnih protestih. V obvestilu so sicer posvarili ameriške državljane, naj se raje izogibajo protestov, Kremelj pa je to označil za neprimerno.

Ameriško veleposlaništvo je pred sobotnimi protesti izdalo opozorilo Američanom v Rusiji, naj se raje izogibajo zborovanj. "Seveda so tovrstne objave neprimerne," je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov za državno televizijo, povzema STA.

Rusi bodo na zagovor poklicali predstavnika ameriškega veleposlaništva

"In seveda gre za posredno vmešavanje v naše notranje zadeve," je dejal in dodal, da ameriško veleposlaništvo s tem posredno podpira nedovoljene proteste. Prepričan je, da bi bili, če bi rusko veleposlaništvo izdalo podobno opozorilo v ZDA, deležni podobne kritike. Rusko zunanje ministrstvo je napovedalo še, da bo na pogovor poklicalo predstavnika ameriškega veleposlaništva, še navaja STA.

Predstavnica veleposlaništva je danes pojasnila, da diplomatske misije po celem svetu pogosto izdajajo tovrstna varnostna opozorila.

"Ruske oblasti s svojimi ukrepi zatirajo te pravice"

Veleposlaništvo je v soboto sicer še sporočilo, da spremljajo proteste in da Washington podpira pravico vseh ljudi do mirnih protestov in svobode govora. "Ruske oblasti s svojimi ukrepi zatirajo te pravice," je tvitnila tiskovna predstavnica veleposlaništva Rebecca Ross.

Kritični so bili tudi v State Departmentu. Tiskovni predstavnik Ned Price je namreč sporočil, da obsojajo uporabo prekomerne sile proti protestnikom in novinarjem. Aretacija več tisoč ljudi je zaskrbljujoč kazalec nadaljnjih omejitev civilne družbe in temeljnih svoboščin, je dodal po pisanju STA.

Na protestih za izpustitev priprtega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega po vsej Rusiji se je zbralo več deset tisoč ljudi, policija je v več okoli sto mestih v Rusiji prijela več kot 3.400 protestnikov. Prišlo je tudi do nasilja.