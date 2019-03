Romi v Franciji zaradi lažnih novic deželni napadov

Romi v Franciji so bili v zadnjem času tarča več napadov, potem ko so se po družbenih omrežjih razširile lažne novice, da naj bi kradli otroke. Njihovi predstavniki so danes pozvali k stalni policijski zaščiti Romov. Francoska vlada pa je obsodila napade, v povezavi s katerimi so prijeli več deset ljudi.

V Franciji so se v zadnjem času na spletu znova pojavila opozorila, da se po ulicah vozi bel kombi, ki skuša krasti mlade ženske in otroke. Ljudje so sporočila s tovrstno vsebino množično delili v sporočilih prek Snapchata in na Facebooku.

Temu je sledilo več napadov na Rome. Med drugim je v ponedeljek zvečer v pariškem predmestju Bobigny okoli 50 ljudi, oboroženih s palicami in noži, napadlo tam živeče Rome. Zažgali so tudi njihove kombije.

Napadli pa so jih tudi v drugem pariškem predmestju Clichy-sus-Bois, kjer so se morali Romi skriti v enega od nakupovalnih centrov.

V povezavi s različnimi incidenti so policisti aretirali okoli 30 ljudi, med njimi tudi mladoletnike.

Predstavniki Romov so danes francosko notranje ministrstvo pozvali, naj jim zagotovi stalno policijsko zaščito. Eden od njih pa je povedal, da jih je od ponedeljkovih napadov stalno strah.

"To je gnusno"

Tiskovni predstavnik francoske vlade Benjamin Griveaux je medtem napade označil za nesprejemljive. "Organizirano širjenje takšnih govoric na družbenih medijev se konča z napadi in stigmatizacijo te skupnosti," je dejal in to označil za "gnusno".

Tudi policija je ljudi znova pozvala, naj ne širijo takšnih govoric. To se sicer lahko v skladu z zakonodajo kaznuje z globo v višini med 45.000 in 135.000 evrov.

Več deset tisoč Romov v Franciji živi že stoletja, a so se napetosti začele predvsem ob novih prihodih okoli 20.000 Romov, večinoma iz Romunije in Bolgarije, od 80. let preteklega stoletja.