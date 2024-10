Ameriški predsednik Joe Biden je danes v Beli hiši sprejel premierja Roberta Goloba in se mu ob tem znova zahvalil za posredovanje Slovenije v veliki izmenjavi zapornikov med Rusijo in Zahodom letos poleti. "Smo močnejši in varnejši, ko stojimo skupaj z dobrimi partnerji, kakršni ste tudi vi," je dejal predsednik ZDA.

"Pred dvajsetimi leti, ko sem bil še senator, sem se odločno zavzemal za vstop Slovenije v Nato. Že takrat sem vedel, kot vem tudi danes - da smo močnejši in varnejši, ko stojimo skupaj z dobrimi partnerji, kakršni ste vi," je pred pogovorom z Robertom Golobom v Ovalni pisarni dejal Joe Biden.

"To vidimo v podpori Ukrajini v njeni obrambi proti ruski agresiji, to vidimo v prizadevanjih za podporo demokraciji in blaginji na Zahodnem Balkanu," je dodal predsednik ZDA. Ob tem je posebej izpostavil sodelovanje Slovenije pri veliki izmenjavi zapornikov med Rusijo in Zahodom letos poleti.

Slovenija je namreč poleti v okviru izmenjave, ki je domov pripeljala tudi več Američanov, izročila dva ruska vohuna, ki sta bila tik pred tem obsojena. Biden se je premierju Golobu zahvalil za podporo in njegovo odločno vodenje, ki je to omogočilo.

Nič ni nemogoče

"Z malo pomoči s strani pravih prijateljev ni nič nemogoče," pa je ob začetku srečanja z Bidnom dejal Golob, ki je prav tako poudaril pomen sodelovanja z ZDA pri izmenjavi zapornikov.

Obisk v ZDA po njegovem prepričanju pomeni izraz ugleda Slovenije in njene zunanje politike v zadnjem obdobju, ki ga zaznamuje tudi nestalno članstvo države v Varnostnem svetu Združenih narodov.

Robert Golob in Joe Biden sta bila dobro razpoložena. Foto: Guliverimage

Voditelja Slovenije in ZDA sta se sicer v zadnjih dveh letih večkrat srečala ob robu multilateralnih srečanj, tokraten sestanek pa je prvi v Beli hiši. Golob je tudi prvi predsednik slovenske vlade po 18 letih, ki ga ameriški predsednik gosti na delovnem obisku.

V premierjevem kabinetu so pred obiskom izpostavili tesne vezi med zaveznicama, ki ju povezujejo skupne vrednote, zgodovinsko prijateljstvo, strateško partnerstvo in zavezništvo v Natu. V Beli hiši pa so napovedali poglobljen pogovor med voditeljema o vprašanjih skupnega interesa. Med drugim naj bi govorila o sodelovanju na področju energetike in inovacij ter nekaterih ključnih mednarodnih izzivih.