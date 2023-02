Rešili 19-mesečno deklico, ki je padla v vodnjak

Na jugu Tajske so reševalci danes rešili dojenčico, ki je padla v 15 metrov globok vodnjak, medtem ko sta njena starša delala na bližnji plantaži. Reševalna akcija za 19-mesečno deklico, ki so jo pogrešali od ponedeljka, je trajala vso noč, v njej pa je sodelovalo približno sto ljudi.

Deklica je v ponedeljek popoldne med igro padla v 30 centimetrov širok vodnjak v provinci Tak blizu meje z Mjanmarom, kjer sta njena starša, mjanmarska priseljenca, delala na plantaži tapioke, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Starša deklico vzela s seboj na delo

Starša sta deklico vzela s seboj na delo in jo pustila pod drevesom, ko pa sta si vzela odmor, je malčica izginila. Starša sta slišala glasove iz vodnjaka in takoj odhitela po pomoč.

Reševalci so s kopačem izkopali drugo luknjo, prek katere jim je po skoraj 18 urah uspelo priti do deklice.

Malčici v luknjo dovajali kisik

Malčica je med reševanjem kazala znake življenja. Posnetki kamere, ki so jo spustili v globino, so pokazali jokajočo deklico z blatnim obrazom, je poročal tajski spletni portal The Thaiger. Da bi ji olajšali dihanje, so ji v luknjo dovajali kisik.

Deklico so po rešitvi nemudoma odpeljali v bolnišnico na pregled. Ali je morda utrpela hujše poškodbe, za zdaj ni znano, poroča dpa.