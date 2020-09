Rešena skrivnost nedavnega množičnega pogina slonov v Bocvani

Za doslej nepojasnjeni pogin več sto slonov maja in junija letos v Bocvani so bili krivi strupi, ki so jih v tamkajšnjo vodo izločale mikroskopske alge, imenovane modrozelene cepljivke ali cianobakterije, na spletu poroča britanski BBC. V Bocvani sicer živi kar tretjina afriške populacije slonov, njihov pogin pa je sprožil veliko zaskrbljenost.

V Bocvani naj bi danes živelo okoli 130 tisoč slonov, še pred 30 leti jih je bilo zgolj 5 tisoč. Maja in junija letos so v tamkajšnjem parku za divje živali ob delti reke Okavango našli okoli 330 poginulih slonov, vzroka za njihovo smrt pa sprva niso mogli ugotoviti. Hitro so sicer izključili možnost, da so jih ubili divji lovci, saj so bili njihovi dragoceni okli nedotaknjeni.

Zbrane vzorce so nato poslali na analizo v specializirane laboratorije v Južno Afriko, Zimbabve, ZDA in Kanado. In po mesecih dela jim je zdaj le uspelo razvozlati uganko: za poginom stoji omenjena modrozelena alga oziroma cianobakterija. To možnost so sicer strokovnjaki omenjali že na začetku, tudi zato, ker so več trupel našli v bližini vode, a so jo nato bolj ali manj zavrgli, saj se ta bakterija praviloma širi ob robovih voda, kot so ribniki, medtem ko sloni običajno pijejo iz sredine, piše STA.

Lahko se množično namnožijo

Gre za deblo bakterij, ki dobivajo svojo energijo s pomočjo fotosinteze in naj bi se pojavile že pred tremi milijardami let. Naseljujejo zelo različna življenjska okolja, najpogosteje pa jih najdemo v sladkih vodah in prsti. Ob ugodnejših razmerah se lahko množično namnožijo, pri čemer lahko zaradi zmanjšane koncentracije kisika v vodi in izločanja toksinov pride do pomora rastlin in živali, ki živijo v vodi, ali npr. živali, ki to vodo pijejo.

Kot so sicer danes ob objavi rezultatov analiz poudarili predstavniki bocvanskega ministrstva za zaščito divjih živali in narodnih parkov, so raziskave kot vzrok smrti resda potrdile cianobakterijske nevrotoksine, a več vprašanj še ostaja odprtih - med drugim, zakaj so poginili samo sloni in zakaj so bili pogini vezani le na določeno območje, še piše STA.