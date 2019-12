Kdo so Slovenke in Slovenci v Evropski komisiji?

Tovšak Pleterskijeva je bila v komisiji do zdaj direktorica za naložbe, rast in strukturne reforme v generalnem direktoratu za gospodarske in finančne zadeve, pred tem pa je bila direktorica za sheme trgovanja z izpusti ogljikovega dioksida v generalnem direktoratu za podnebno ukrepanje. Med slovenskim predsedovanjem Svetu EU v prvi polovici leta 2008 je bila namestnica stalnega predstavnika Slovenije pri EU.

V ekipi von der Leynove je sicer še ena slovenska državljanka, asistentka predsednice komisije Alisa James, so potrdili v kabinetu von der Leynove.

Še ena Slovenka v kabinetu komisarja za širitev

Foto: Reuters Med člani kabinetov neslovenskih komisarjev je še ena Slovenka, Maja Kocijančič, ki je v kabinetu komisarja za širitev Oliverja Varhelyija pristojna za komunikacijo ter za Severno Makedonijo in Albanijo. Kocijančičeva je bila v preteklih desetih letih govorka visoke zunanjepolitične predstavnice Unije - najprej Catherine Ashton, nato Federice Mogherini. Je tudi prva in do zdaj edina govorka komisije iz Slovenije.

To je tudi prvič, odkar je Slovenija članica Unije, da so slovenski državljani člani kabineta predsednika komisije in člani kabinetov neslovenskih komisarjev. V širših komisarskih ekipah so sicer Slovenci bili že v preteklosti. Tudi tokrat sta v širših ekipah dve Slovenki, Petra Petan kot asistentka pri komisarju Paolu Gentiloniju in Alenka Hrastar kot poslovna sekretarka pri Varhelyiju.

Pri Lenarčiču pet Slovencev

V ekipi evropskega komisarja Janeza Lenarčiča, pristojnega za krizno upravljanje, je pet Slovencev. Trije so člani kabineta: vodja kabineta Matjaž Malgaj, ki je bil tudi šef kabineta nekdanjega komisarja Janeza Potočnika, osebna asistentka Mateja Munda in Tina Štrafela, dozdajšnja govorka na slovenskem veleposlaništvu pri EU, ki je pristojna za komunikacijo. V širši ekipi sta še asistentka Jasna Pajnkihar in poslovna sekretarka Živa Kokolj.

Tudi med člani kabineta predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela je Slovenka Martina Lodrant v vlogi svetovalke za trgovino, Azijo in Pacifik, ZDA, Kanado, varnost in obrambo ter krizno upravljanje.