Protestniki v Berlinu: Največja teorija zarote je koronavirusna pandemija

V Berlinu se je danes po podatkih policije zbralo okoli 17.000, po podatkih organizatorjev pa 20.000 ljudi na osrednjem protestu proti omejitvam, ki so jih v državi uvedli zaradi novega koronavirusa. "Največja teorija zarote je koronavirusna pandemija," so med drugim vzklikali in pozivali k odpravi uvedenih ukrepov.

Protestniki, med katerimi so le redki nosili zaščitno masko in ohranjali priporočeno razdaljo, so se začeli zbirati na ulici Unter den Linden in bližnjih ulicah s slogani "svoboda" in "upor". Številni so nosili zastave krajev, od koder so prišli, ter zmerjali ljudi, ki so upoštevali omejitvene ukrepe, poročanje nemške tiskovne agencije dpa povzema STA.

Osrednjo protestno akcijo pod geslom Konec pandemije: dan svobode je sklicala pobuda Querdenken 711 v parku Tiergarten nedaleč od sedeža nemškega parlamenta.

Foto: Reuters Na svojem shodu so se zbrali tudi nasprotno misleči. Številni so nosili napis "Babice proti desnici" in vzklikali "naciji ven" proti tistim, ki so se zbrali na osrednjem protestu, poroča STA.

Policija je poskrbela, da sta skupini ostali ločeni, in ni poročala o kakšnih incidentih. Je pa sporočila, da je sprožila uradne postopke zoper organizatorje osrednjega protesta zaradi "nespoštovanja higienskih pravil".

"Na tisoče covid idiotov v Berlinu ustvarja drugi val"

Ko so demonstranti prišli do cilja, Brandenburških vrat, so policisti proteste končali, ker organizatorji niso zagotovili spoštovanja ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa.

Foto: Reuters Politiki so sicer do teh shodov dokaj kritični. "Da, tudi v pandemiji morajo biti dovoljene demonstracije. A ne takšne," je tvitnil nemški minister za zdravje Jens Spahn. Dodal je, da medsebojna razdalja ter zaščitne maske prispevajo k varnosti vseh.

"Na tisoče covid idiotov v Berlinu ustvarja drugi val, brez ohranjanja razdalje in zaščitnih mask," je na Twitterju zapisala predstavnica levosredinske SPD Saskia Esken. "Ne ogrožajo le našega zdravja, ampak tudi naše uspešno soočanje s pandemijo in prizadevanja za ponovni zagon gospodarstva, izobraževanja in druženja. To je neodgovorno!" je dodala.

Tausende #Covidioten feiern sich in #Berlin als „die zweite Welle“, ohne Abstand, ohne Maske. Sie gefährden damit nicht nur unsere Gesundheit, sie gefährden unsere Erfolge gegen die Pandemie und für die Belebung von Wirtschaft, Bildung und Gesellschaft. Unverantwortlich! — Saskia Esken (@EskenSaskia) August 1, 2020

Kritičen je bil tudi predstavnik CDU Jan Redmann. "Tisoč novih okužb dnevno, ljudje pa protestirajo proti omejitvam zaradi virusa? Ne moremo si več privoščiti tako nevarnih nesmislov," je ocenil.