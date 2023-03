Ko dva ferrarija pri polni hitrosti trčita v zid #video

Močan pok in velik oblak dima sta prebivalce italijanskega mesta Osima v regiji Ancone privabila na ulice, kjer jih je pričakal prizor kot iz filma. Dva ferrarija sta drug za drugim pri polni hitrosti trčila v ograjo hiše. Izkupiček trka, do katerega je najverjetneje prišlo zaradi neprilagojene hitrosti, sta povsem uničeni vozili in lažje poškodovana voznika.

Varnostne kamere so v soboto popoldne ujele neverjeten prizor, ko sta pri polni hitrosti najprej rdeč, takoj za njim pa še moder ferrari trčila v ograjo hiše. Pok, ogenj in velik oblak dima so na ulice privabili bližnje stanovalce, ki so o nesreči takoj obvestili policijo in reševalce.

Voznika sta utrpela lažje poškodbe in bila prepeljana v bolnišnico. Po poročanju medijev sta voznika turista iz Belgije in Nizozemske, ki sta počitnikovala v Italiji.

Policijska preiskava sicer še poteka, po poročanju italijanskih medijev sta voznika zaradi neprilagojene hitrosti izgubila nadzor nad vozilom in zato trčila v zid.