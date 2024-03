Priljubljeni trgovec presenetil s številkami

Prilagojeni dobiček iz poslovanja (EBIT) je lani znašal 349,9 milijona evrov, leto dni pred tem 184,6 milijona evrov.

Prihodki prodajalca obleke, obutve in kozmetike, ki so bili v letu 2022 pri 10,3 milijarde evrov, so se medtem lani ustavili pri 10,1 milijarde evrov. Tudi število aktivnih kupcev prek platforme Zalando je lani nekoliko upadlo, in sicer z 51,2 milijona na 49,6 milijona.

V letošnjem letu v Zalandu pričakujejo prilagojeni EBIT v višini med 380 in 450 milijoni evrov ter do petodstotno rast prihodkov, so še sporočili.