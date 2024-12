Nemški spletni trgovec z oblačili, obutvijo in dodatki Zalando namerava prevzeti svojega nemškega tekmeca About You. Zalando je namreč oddal ponudbo za pridobitev do sto odstotkov delnic About You, pri čemer si je skoraj tri četrtine delnic že zagotovil. Podjetji verjameta, da bo združitev bolje naslavljala potrebe strank in omogočila širitev.

Zalando in About You, oba sta prisotna tudi na slovenskem trgu, sta se dogovorila o združitvi, ker verjameta, da je to najboljši korak za njun nadaljnji razvoj. Kot so danes sporočili iz Zalanda, bodo oddali javno ponudbo za pridobitev do stoodstotnega osnovnega kapitala družbe About you, ki naj bi ponudbo sprejel.

Zalando s sedežem v Berlinu bo za delnico About You, ki ima sedež v Hamburgu, ponudil 6,50 evra. To je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa približno dve tretjini več od torkove zaključne vrednosti.

Si je pa Zalando že zagotovil skoraj tri četrtine delnic tekmeca, in sicer z zavezujočo pogodbo z ustanovitelji in člani uprave About You.

Več milijonov kupcev

"Spreminjanje mode in s tem povezanih nakupovalnih navad, tako da ustvarjamo najboljše možne izkušnje za stranke in partnerje, je bilo vedno vodilo obeh podjetij. Veseli me, da bomo lahko skupaj pokrili večji delež trga mode in življenjskega sloga," je ob tem dejal izvršni direktor in soustanovitelj Zalanda Robert Gentz.

Preko Zalanda nakupuje več kot 50 milijonov ljudi, medtem ko ima About You več kot 12 milijonov aktivnih kupcev, so navedli v sporočilu za javnost.