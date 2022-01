Prepoved lova. Bojijo se, da bi se bolezen prenesla na človeka.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Izraelu so zaradi množičnega pojava aviarne influence do konca meseca prepovedali lov na divje ptice, s čimer želijo preprečiti njihov stik z ljudmi. Kot je odločitev pospremila izraelska okoljska ministrica Tamara Sandberg, gre za "resen in izjemen" izbruh ptičje gripe, ob tem pa je izrazila zaskrbljenost, da bi se bolezen prenesla na človeka.