Predstavniški dom ameriškega kongresa skuša preprečiti vojno z Iranom brez kongresne odobritve

Prestop precejšnjega števila republikancev kaže, da so Američani naveličani neskončnih vojn na Bližnjem vzhodu in si ne želijo nove z Iranom, kamor jih lahko pelje trenutna politika zaostrovanja Trumpove vlade. Izraz utrujenosti zaradi vojn je sicer simboličen, saj je podoben amandma propadel v senatu z republikansko večino.

Trump občasno grozi

Položaj se je začel slabšati, potem ko je Trump odstopil od iranskega jedrskega sporazuma in začel uvajati sankcije proti Iranu, ki je začel prav tako kršiti sporazum s plemenitenjem urana nad dogovorjeno mejo.

ZDA Iran obtožujejo napadov na naftne tankerje v Perzijskem zalivu, Iran jim je sklatil brezpilotno letalo, Trump se je hotel maščevati, vendar si je premislil in občasno grozi, občasno pa poziva k pogajanjem.

Trump tako kot pred njim Barack Obama in George Bush mlajši izkorišča kongresno resolucijo za vojno proti terorizmu, sprejeto po napadih na ZDA 11. septembra 2001, kot pravno utemeljitev za vsako vojno akcijo, ki se je domislijo kjerkoli po svetu, kongres pa doslej ni našel dovolj velike večine, da predsednikom ta pooblastila odvzame.

Obtožbe o neiskrenosti

Še vedno je dovolj takih, kot je republikanec Michael McCaul, ki zavračajo kongresne omejitve vladnih pooblastil za vojno. "Ta amandma bi zavezal naše roke v nevarnem času. Iran in teroristične podružnice morajo dvakrat premisliti, preden napadejo ZDA ali zaveznike," je dejal pred glasovanjem o amandmaju.

Od 11. septembra 2001 so časi za ZDA kot kaže vedno nevarni, na kar so opozorili podporniki amandmaja. "Če so moji vojne lačni kolegi, ki so že predlagali, da napademo Venezuelo, Severno Korejo in še kakšno državo pred jutrišnjim kosilom, tako zelo prepričani, da je treba napasti Iran, naj pridejo na dan z resolucijo za vojno," je dejal republikanec Matt Gaetz in kolege obtožil neiskrenosti do vojakov, ki jih bodo poslali v smrt.