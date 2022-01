Predsednik ukazal gašenje vrat v pekel #video

Že več kot pet desetletji v Turkmenistanski puščavi Karakum gori krater, ki je 70 metrov širok in 20 metrov globok, imenovan "vrata v pekel". Leta 2018 ga je sicer predsednik uradno preimenoval v "Sijanje Karakuma".

Na vsakih nekaj let se tako predsednik Gurbanguli Berdimuhamedov odloči, da bi bilo treba ogenj, ki je sicer ena od največjih turističnih znamenitost v tej državi, dokončno pogasiti . Prvič ga je ukazal pogasiti že leta 2010, a brez uspeha.

Negativen vpliv na zdravje ljudi

Predsednik je sedaj ponovno naročil strokovnjakom, naj poiščejo način, s katerim bi dokončno pogasili ogenj v kraterju Darzava v puščavi Karakum. Za to naj bi po poročanju francoske tiskovne agencije navedel okoljske in gospodarske razloge.

Predsednik pravi, da ogenj negativno vpliva na okolje in zdravje okoliških prebivalcev. Prav tako pa izgubljajo pomembne naravne vire, s katerimi bi lahko dobro zaslužili in tako izboljšali standard prebivalcev.

Namesto tednov krater gori desetletja

Največja skrivnost pa je zakaj je v kraterju toliko let nazaj sploh zagorelo in zakaj gori še danes. Ena od najbolj sprejetih teorij je ta, da so, ko je bil Turkmenistan še del Sovjetske zveze, geologi pri vrtanju zadeli žep z zemeljskim plinom.

Zelo verjetno je, da so se ustrašili strupenih plinov in naravne katastrofe in se odločili, da ga bodo zažgali. Predvidevali so, da bo ugasnil po nekaj tednih, verjetno pa si nihče ni mislil, da bo krater gorel še po toliko letih.