"Kaj, jaz da sem mrtev?" Ekscentrični predsednik dokazal nasprotno. #video

Nekateri mediji so v zadnjem času ugibali, ali je predsednik Turkmenistana mrtev, potem ko se nekaj tednov ni pojavil v javnosti. 62-letni predsednik naj bi umrl zaradi kroničnih zdravstvenih težav in posledične odpovedi ledvic. Kontroverzni Gurbanguli Berdimuhamedov je z vožnjo okoli gorečega kraterja v puščavi Karakum dokazal, da je še kako živ.

Prepovedal črne avtomobile in ženskam voziti avto

Gurbanguli Berdimuhamedov je nase opozoril že v preteklosti. V državi je lani prepovedal prodajo in celo uporabo avtomobilov, ki niso pobarvani z belo ali beli podobno barvo. Velja za izredno vernega človeka, ki verjame, da bela barva prinaša srečo. Omenjeni ukrep je sledil direktivama iz let 2014 in 2015, ki prepovedujeta uvoz avtomobilov črne barve in temnenje avtomobilskih stekel. Prav tako je lani prepovedal vožnjo ženskam in s to potezo dodobra razburil svetovno javnost.

Predsednik je dokazal, da je še kako živ - z dirkanjem okoli svetovno znanega kraterja Darvaza v puščavi Karakum.

Novice o smrti prišle iz Rusije

Julija so se po medijih razširile novice o smrti 62-letnega Berdimuhamedova, ki se v javnosti ni pojavil že več tednov. Prva ugibanja so se pojavila v ruskih medijih, potem ko je skoraj neznani analitik moskovski radijski postaji potrdil smrt predsednika. Njegov vir je bil poslovnež iz Turkmenistana s poznanstvi v varnostni službi.

Predsednik se je pred "izginotjem" redno pojavljal v medijih in oddajah. Po več kot enomesečni odsotnosti je državna medijska hiša pokazala, kako pregleduje fotografije avtobusov, pred dnevi pa so javnosti pokazali 25-minutni posnetek aktivnosti predsednika.

V njem Berdimuhamedov jaha konja, vozi kolo, telovadi, sklada glasbo in trikrat zapored podre vse keglje v igri bovlinga. Še največ zanimanja je vzbudil z dirkanjem okoli svetovno znanega kraterja Darvaza v puščavi Karakum.

Dirka okoli gorečega kraterja

Goreča luknja je v resnici plinski krater Darvaza, ki gori vse od leta 1971. Sovjetski geologi so iskali zaloge zemeljskega plina, ko so pomotoma naleteli na ogromen balonček, ki je vase požrl celotno vrtalno opremo in se sesedel v ogromen krater. Ker niso hoteli, da bi uhajajoč metan uničeval tamkajšnjo naravo, ter želeli izničiti možnosti eksplozije metana, so znanstveniki metan vžgali. Po prvotnih predvidevanjih naj bi krater gorel vsega nekaj tednov, a žal se načrt ni izšel. Skoraj petdeset let kasneje krater še vedno gori. Še dobro, bi lahko rekli, boljše kulise za dirkanje in prikaz svoje polne moči si turkmenistanski predsednik ne bi mogel zaželeti.

Razkošno življenje predsednika ni skrivnost. Na enega izmed dogodkov se je pripeljal kar v bugatti veyronu.