Praznični ukrepi pri sosedih: v Italiji od doma le enkrat dnevno

V Italiji je zaradi bolezni covid-19 umrlo največ ljudi v Evropi in sicer že skoraj 68.000. Foto: Reuters

V Italiji bodo med božično-novoletnimi prazniki veljali novi strogi ukrepi za zajezitev novega koronavirusa, je v petek zvečer sporočil premier Giuseppe Conte. Zaprti bodo bari, restavracije in trgovine, prepovedana bodo potovanja med deželami, dovoljen bo le en odhod od doma na dan. Takoj po božiču se zapira tudi Avstrija.

Conte je povedal, da bodo ukrepe nekoliko omilili 28., 29. in 30. decembra kot tudi 4. januarja. Te dni bodo trgovine lahko odprte do 21. ure, ljudje pa se bodo lahko gibali brez omejitev, poročajo tuje tiskovne agencije. Foto: Reuters

"Naši strokovnjaki se bojijo, da se bo krivulja okužb v božičnem obdobju povečala," je dejal Conte. Priznal je, da oblasti nimajo ne sredstev ne volje, da bi preverjale, ali se državljani držijo ukrepov, jih je pa pozval, naj spoštujejo novo omejitev, da lahko doma gostijo le dve odrasli osebi.

V skladu z ukrepi bodo verski obredi dovoljeni do 22. ure. Trgovine z živili, frizerski saloni, lekarne, trafike, pralnice in knjigarne bodo ostali odprti.

Avstrija se bo zaprla za nekaj več kot tri tedne

Božičnih sejmov v obliki, kot so je bili vajeni do zdaj, Avstrijci letos niso oziroma ne bodo imeli. Foto: © Stadtwienmarketing

Takoj po božiču, 26. decembra, strožje ukrepe (ponovno) uvaja tudi Avstrija.

Dobre tri tedne bodo lahko Avstrijci domove zapustili samo za odhod v trgovino, na delo, k zdravniku ali za rekreacijo. Šolanje bo potekalo na daljavo.

O morebitnem obratovanju smučišč oziroma žičnic, to je bila v zadnjih tednih pri naših severnih sosedih pereča tema, bodo med prazniki odločale lokalne oblasti, so sporočili iz avstrijske vlade. Foto: Daniel Zangerl

Med 15. in 17. januarjem bo Avstrija organizirala množično testiranje z uporabo hitrih testov, ki bo prostovoljno. Negativen test bo Avstrijcem 18. januarja znova odprl vrata v do takrat zaprte ustanove. Kdor se ne bo testiral, bo moral omejitev gibanja upoštevati še teden dni do 24. januarja, na prostem pa bo moral obvezno nositi masko tipa FFP2.

Na Hrvaškem 2752 novih okužb z novim koronavirusom

ZNa Hrvaškem so v zadnjem dnevu potrdili 2.752 novih okužb z novim koronavirusom, za covidom-19 pa je umrlo 78 ljudi, so danes sporočili iz nacionalnega štaba civilne zaščite. V državi imajo trenutno 20.118 aktivnih okužb, piše STA.

Skupno so na Hrvaškem doslej potrdili 192.987 okužb, od tega je covid-19 terjal 3101 življenje. Foto: Reuters

V zadnjem dnevu so opravili 10.062 testiranj na novi koronavirus. V bolnišnicah se zdravi 2873 bolnikov s covidom-19, od tega jih je na ventilatorjih 306.