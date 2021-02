Požar pri Perthu zajel že 30 hiš in se še širi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V velikem požaru, ki divja na zahodu Avstralije, je bilo do zdaj uničenih najmanj 30 hiš. Požar, s katerim se za zdaj neuspešno bori okoli 300 gasilcev, delo pa jim otežuje še močan veter, ogroža predvsem predmestje Pertha, kje so zaradi okužbe s koronavirusom v nedeljo razglasili karanteno.

Zaradi močnega vetra je zgorelo že okoli 7.000 hektarjev ozemlja, požar pa ogroža predvsem naselja Ellenbrook, Averley in Brigadoon. O morebitnih žrtvah oblasti ne poročajo.

Gašenje požara otežuje predvsem veter, ki razpihuje ogenj. V pretekli noči se je spet okrepil, nič pa ne kaže, da bi lahko že kaj kmalu prišlo do olajšanja položaja. Tudi za danes na območju Pertha napovedujejo več kot 35 stopinj Celzija.

Oblasti v Perthu so se sicer zaradi prve okužbe z novim koronavirusom v zadnjih desetih mesecih v nedeljo odločile za petdnevno popolno zaprtje tega dvomilijonskega mesta. Prebivalci so se danes zbudili v dimu in padajočem pepelu.

V Avstraliji upajo, da se jim bo letos uspelo izogniti obsežnim požarom v naravi, kakršnim so bili priča lansko poletje. Od avgusta 2019 do marca 2020 je v šestih od skupno osmih avstralskih zveznih državah zgorelo več kot 12 milijonov hektarjev ozemlja. Več kot 30 ljudi je umrlo, poškodovanih ali umrlih je tudi skoraj tri milijarde živali.