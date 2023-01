Potonila tovorna ladja, najmanj osem pogrešanih #foto

V morju med Južno Korejo in Japonsko je potonila tovorna ladja, ki je plula pod hongkonško zastavo, je danes sporočil tiskovni predstavnik južnokorejske obalne straže. Najmanj 14 članov posadke so rešili, od tega 11 nezavestnih, najmanj osem pa jih še vedno pogrešajo. Vzrok nesreče za zdaj ni znan, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Skupaj smo jih rešili 14," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal tiskovni predstavnik japonske obalne straže. "Njihovih stanj in narodnosti še ne poznamo," je pojasnil in dodal, da je šest članov posadke rešila južnokorejska obalna straža.

Po podatkih japonske obalne straže je bilo na ladji, ki je tehtala 6.651 ton in je prevažala les, 14 državljanov Kitajske in osem državljanov Mjanmara. Po navedbah južnokorejske obalne straže iz mesta Jeju je bilo 11 ljudi, ko so jih rešili, nezavestnih, in so jih prepeljali v japonski Nagasaki. Ni jasno, koliko izmed rešenih je tudi živih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Foto: Reuters Ladja Jin Tian, ki je plula pod zastavo Hongkonga, je v torek pozno zvečer s položaja približno 110 kilometrov zahodno od oddaljenih in nenaseljenih otokov Danjo na skrajnem jugozahodu Japonske poslala signal v sili. Po besedah japonske obalne straže so več članov posadke pomagale rešiti tudi tri zasebne ladje, ki so se takrat znašle v bližini. Vzrok nesreče za zdaj ni znan.