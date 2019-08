Posnetek, kako so lani napadli slovenske vojake v Libanonu #video

Lanskega avgusta je slovenske vojake na mirovni misiji v Libanonu napadla večja oborožena skupina. Zdaj je ameriška televizija Fox objavila posnetek napada. Slovenski vojaki so morali izstrelili več opozorilnih strelov in so se na koncu nepoškodovani vrnili v vojaško bazo.

Napad se je zgodil 4. avgusta lani. Slovenski vojaki so bili skupaj z italijanskimi v izvidnici na jugu Libanona z več konvoji. Naprej so napadalci ustavili Italijane, ki so predali puške in pištole, Slovenci pa so poskušali pobegniti in se odpeljati v drugo bazo, vendar jim ni uspelo.

Kot se vidi na posnetku, je skupina napadla vozilo slovenskih vojakov in enega od konvojev polila z bencinom ter zažgala. Napadalci naj bi bili člani teroristične skupine Hezbolah.

Misijo Unifil so ZN ustanovili leta 1978, po prekinitvi spopadov po izraelskem vdoru v Libanon zaradi napadov z libanonskega ozemlja pa so jo leta 2006 okrepili. Slovenija v misiji sodeluje od decembra 2006. Današnji napad na pripadnike slovenskega kontingenta sicer ni bil prvi te vrste, do zdaj pa še nihče ni bil poškodovan.

Slovenija v Unifilu sodeluje že skoraj 12 let

Slovenski kontingent v Libanonu šteje 15 pripadnikov 1. brigade Slovenske vojske, svoj mandat pa je začel lanskega maja.

Lanski napad na pripadnike slovenskega kontingenta sicer ni bil prvi incident, v katerem so se znašli slovenski vojaki v Libanonu. Spomladi 2015 so med patruljo padli v zasedo, neznana arabska milica, ki naj bi bila oborožena, pa jim je iz oklepnih avtomobilov vzela računalnik, na katerem naj bi bili ključni vojaški podatki. Februarja lani pa so slovenski pripadniki Unifila padli v zasedo, iz katere so prišli nepoškodovani.