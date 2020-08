Po treh dneh so jih rešili z odročnega otočka sredi Tihega oceana

Ameriški in avstralski vojaki so z majhnega odročnega otoka v Tihem oceanu rešili tri mornarje. Pozornost vojakov je trojica vzbudila z velikim napisom SOS na plaži.

Po tem, ko je njihovo sedemmetrsko plovilo ostalo brez goriva, so trije mornarji ostali ujeti na majhnem odročnem otoku na zahodnem delu Tihega oceana. Na obali otoka so izpisali sporočilo SOS, mednarodni Morsejev znak za stisko.

Hrano in vodo so jim dostavili s helikopterjem

Po treh dneh na otoku so jih opazili ameriški in avstralski vojaki in jim priskočili na pomoč. Na otok so najprej poslali helikopter, ki je mornarjem dostavil vodo in hrano. Po trojico so nato poslali plovilo, da jih je rešilo z otoka.

Foto: Google maps

Moški, ki so jih našli na otoku Pikelot v Mikroneziji, so bili ob prihodu reševalcev v dobrem stanju in brez poškodb. Kot piše BBC, so iskalno akcijo z otoka Guam, ki deloma pripada ameriški vojski, sprožili v soboto, potem ko trojica ni sklenila svoje 42 kilometrov dolge poti med otokom Pulawat in atoli Pulap.

Pikelot, kjer so tri dni preživeli ujeti mornarji, je eden od 600 manjših otokov v Mikroneziji.