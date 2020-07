Mineva pet let od smrti Hrvata Tomislava Salopeka, ki so ga v Egiptu ugrabili in usmrtili pripadniki Islamske države. Njegovega trupla še vedno niso našli.

Istinu traže 5 godina: 'Izvukli su nas iz auta i odveli Tomislava'https://t.co/sOPyMNy1FG pic.twitter.com/vcSn4XFN4P — 24sata (@24sata_HR) July 22, 2020

Tomislava Salopeka so ugrabili 22. julija leta 2015, ko se je z voznikom iz Bahrajna vračal proti Egiptu, da bi se z letalom vrnil na Hrvaško. Ugrabili so ga približno 40 kilometrov pred egiptovsko prestolnico na osamljenem delu ceste.

V začetku avgusta se je nato v javnosti pojavil posnetek Salopeka, ki kleči v puščavi, ob njem pa stoji moški z nožem v roki. Salopek je z lista papirja prebral zahteve ugrabiteljev, ki so zahtevali, da egiptovska vlada izpusti aretirane ženske članov Islamske države, sicer ga bodo v 48 usmrtili. Od 12. avgusta 2015 novih informacij o Salopeku ni bilo več.

Njegovega trupla do zdaj še niso našli, kar sicer ni neobičajno pri žrtvah Islamske države. Salopek je bil deveti državljan Zahoda, ki je umrl na tak način na ozemljih, ki so bili oziroma so še pod nadzorom Islamske države, poroča 24sata.

Delal tudi v Iraku, Libiji in Siriji

Tomislava Salopeka so ugrabili 22. junija leta 2015, 40 kilometrov pred eigptovsko mejo. Foto: Reuters Salopek se je bil eden od mnogih, ki so se za boljši zaslužek odpravili na Bližnji vzhod, kjer so bile plače za gradnje cest in podobno veliko bolje plačane kot na Hrvaškem. V Vrpolju je Salopek živel z ženo Natašo, s katero ima dva otroka.

Za Salopeka Egipt ni bil prva izkušnja v tujini. Pred tem je delal v Iraku, Libiji in Siriji, kjer se je prav tako znašel v nevarni situaciji, vendar jim je takrat s sodelavci uspelo pobegniti.

Kako je potekala ugrabitev?

Avtomobilu je pot presekal tovornjak, v katerem so bili štirje moški, oblečeni kot beduini, z zakritimi obrazi in oznakami zastave države. Za katero državo gre, egiptovske varnostne sile ne razkrivajo. Četverica je bila oborožena s kalašnikovkami, v zrak pa je izstrelila dva naboja.

Napadalci niso govorili. Dva sta izstopila iz kamiona in sedla v Salopekovo vozilo. Avtomobil so obrnili v smer, iz katere sta Salopek in voznik prišla. Vožnja je bila dolga med 15 in 20 minut, navaja Jutarnji list, spremljal pa jih je tovornjak s preostalima dvema ugrabiteljema.

Ko sta se vozili ustavili, so Salopeka premestili v kamion, vzeli njegov in voznikov mobilni telefon ter se odpeljali neznano kam. Za seboj so pustili voznika in avtomobil ter Salopekovo prtljago in denar.

V pogajanjih za izpustitev Salopeka je sodelovala takratna Hrvaška zunanja ministrica Vesna Pusić. Foto: Reuters

S časom vse manj informacij

Hrvaška zunanja ministrica Vesna Pusić se je takoj po dogodku skupaj s Salopekovo ženo in sestro odpravila v Egipt, da bi sodelovala v prizadevanjih za osvoboditev očeta dveh otrok iz Vrpolja v Slavoniji, ki je v Egiptu delal kot geodet za francosko podjetje CGG. Ta se ukvarja z iskanjem nafte, pri čemer sodeluje z nekaterimi največjimi naftnimi družbami na svetu.

Francosko podjetje je deset dni po ugrabitvi prejelo elekstronsko sporočilo, da za Salopeka zahtevajo 30 milijonov evrov odkupnine, sporočilo pa je bilo poslano iz Libije.

Za ugrabitvijo Salopeka naj bi stala islamska teroristična organizacija Jammat Ansa Al Sunna. Salopeka naj bi še isti dan po ugrabitvi odpeljali v Libijo, vendar pomembnejših informacij o njegovi ugrabitvi ni bilo več.