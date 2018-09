Plenković za Die Welt tudi o mejnem sporu s Slovenijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Menim, da je veliko več tistega, kar nas združuje, kot ločuje," je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina dejal premier države, ki zavrača že več kot leto dni veljavno razsodbo arbitražnega sodišča o meji med državama.

"Ostala priporočila za naše članstvo v schengenskem območju bomo verjetno uresničili do konca leta in menimo, da odprtega vprašanja s Slovenijo ni treba povezovati z drugimi vprašanji in procesi," je dejal, medtem ko Slovenija vstop Hrvaške v schengen pogojuje tudi s spoštovanjem arbitražne odločbe.

Zavrnil tudi obtožbe migrantov o nasilju hrvaške policije

Slovenija je sicer Hrvaško tožila pred Sodiščem EU, ker zaradi hrvaškega zavračanja uveljavitve odločitve arbitražnega sodišča prihaja do kršitev evropskega prava, zlasti na področju ribištva in pri izvajanju schengenskih pravil.

V pogovoru za Die Welt je Plenković izpostavil še pomembno vlogo Hrvaške pri varovanju zunanje meje EU in zavrnil obtožbe migrantov v BiH in nevladnih organizacij o nasilju hrvaške policije pri zavračanju migrantov na meji.

Migracije so sicer v središču tudi današnjega foruma v Dubrovniku, ki ga gosti Plenković. Med udeleženci je po napovedih v imenu slovenskega zunanjega ministra državni sekretar na zunanjem ministrstvu Iztok Mirošič.