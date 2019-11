Par iz BiH grozil in sklenil lažno poroko s Slovencema

Policija na avstrijskem Koroškem je razkrinkala par iz Bosne in Hercegovine, ki je s parom iz Slovenije sklenil lažno zakonsko zvezo ter s to prevaro pridobil dovoljenje za bivanje v Avstriji, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Državljana BiH, ki sta Slovencema pogosto grozila, sta dovoljenje sedaj izgubila in naj bi ju izgnali iz Avstrije.

Državljana BiH, 38-letni moški in 35-letna ženska, sta lažno zakonsko zvezo s Slovencema sklenila, da sta pridobila pravico do bivanja v Avstriji. Partnerjema v tem podvigu, 42-letnemu moškemu in 39-letni ženski iz Slovenije, sta zatem po navedbah policije pogosto grozila, da ju ne bi izdala in da sta policiji dajala lažne izjave glede zakonske skupnosti. Policija je primer preiskovala več let.

Potem ko so vpleteni priznali lažne zakonske zveze, sta državljana BiH izgubila pravico do bivanja in naj bi ju izgnali iz Avstrije.

42-letnemu slovenskemu državljanu grozi tudi kazenska ovadba zaradi prevare s socialno pomočjo, s katero je pridobil pravico do dodatka za bivanje v višini 900 evrov. Neupravičeno pridobljena sredstva je sicer po poročanju agencije APA že vrnil.