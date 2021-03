Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Papež Frančišek je razkril, da razmišlja o smrti, a se je ne boji. Svoje zadnje dni namerava preživeti v Rimu in ne načrtuje vrnitve v rodno Argentino, razkrivajo odlomki iz knjige, ki jih je konec tedna objavil argentinski časopis La Nacion.

Avtor knjige z naslovom "Zdravje papežev. Zdravnik, zarota in vera", ki bo v Argentini izšla danes, je novinar in zdravnik Nelson Castro. S papežem se je pogovarjal februarja 2019.

Frančišek, ki je zdaj star 84 let, je na vprašanje, kako vidi svoje zadnje dni, odgovoril: "Ostal bom papež, bodisi aktiven bodisi zaslužni, v Rimu. Ne bom se vrnil v Argentino." Papež je sicer zdrav z izjemo težav z išiasom, zaradi katerih je v preteklih mesecih odpovedal nekaj dogodkov. Vatikan je bil vedno zadržan pri razkrivanju papeževih zdravstvenih težav.

Nekdanji nadškof iz Buenos Airesa ne pogreša Argentine, kjer se je kot sin italijanskih priseljencev rodil z imenom Jorge Mario Bergoglio. Žalostijo pa ga gospodarski problemi države. Papež je v pogovoru tudi priznal, da je v preteklosti poiskal pomoč za svojo anksioznost, ki je bila posledica njegovega humanitarnega dela med vojaško diktaturo. Frančišek je že bil cepljen proti koronavirusu, saj bi okužba z virusom zanj predstavljala tveganje zaradi visoke starosti in dejstva, da so mu pri 21 letih zaradi vnetja odstranili del pljuč, piše STA.