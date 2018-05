Palestinske oblasti odpoklicale veleposlanike iz štirih članic EU

Palestinske oblasti so zaradi sodelovanja na izraelski slovesnosti ob ponedeljkovem odprtju ameriškega veleposlaništva v Jeruzalemu odpoklicale svoje veleposlanike iz štirih članic Evropske unije - Avstrije, Madžarske, Češke in Romunije, je danes sporočilo zunanje ministrstvo palestinskih oblasti.

Predstavniki teh držav so se z ameriško delegacijo v nedeljo udeležili slovesnosti ob odprtju ameriškega veleposlaništva na izraelskem zunanjem ministrstvu.

Palestinske oblasti so poudarile, da gre za "hudo kršitev mednarodnega prava in resolucij ZN, ki potrjujejo, da je Jeruzalem okupiran od leta 1967, in državam prepovedujejo, da bi tja preselile svoja veleposlaništva". Dodali so, da so svoje veleposlanike poklicali na posvete o stališčih omenjenih članic EU, kot tudi njihove zavezanosti stališčem EU. EU namreč nasprotuje preselitvi ameriškega veleposlaništva v Jeruzalem.

Po odločitvi Trumpa ustavile vse stike

Odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da prizna Jeruzalem kot prestolnico Izraela, posledično pa tja iz Tel Aviva preseli veleposlaništvo, je razjezila Palestince, ki želijo v okviru rešitve dveh držav doseči, da bi bil Vzhodni Jeruzalem prestolnica Palestine.

Po Trumpovi odločitvi 6. decembra lani, da prizna Jeruzalem, so palestinske oblasti ustavile vse stike z ameriškimi predstavniki. Po preselitvi veleposlaništva pa je palestinski predsednik Mahmud Abas v torek odpoklical svojega najvišjega predstavnika v ZDA, vodjo pisarne Palestinske osvobodilne organizacije v Washingtonu Husama Zomlota.