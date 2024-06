Palestina ob nadaljevanju izraelskih napadov poziva k nujni seji VS ZN

Po sobotni operaciji za osvoboditev štirih talcev, v kateri je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih več kot 200 Palestincev, so izraelske sile ponoči nadaljevale obstreljevanje Gaze, v katerem so ubile najmanj tri osebe, poroča palestinska tiskovna agencija Wafa. Palestina bo zaradi sobotnega "grozljivega pokola" zahtevala nujno sejo VS ZN.