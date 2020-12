Pahor ob 25. obletnici Daytona: BiH je v naših srcih in mislih

Na slovesnosti ob 25. obletnici podpisa daytonskega mirovnega sporazuma, ki je potekala v soboto zvečer v mestni hiši v Sarajevu, je predsednik republike Borut Pahor v videonagovoru pozval voditelje Bosne in Hercegovine, naj se skupaj osredotočijo na gospodarske in družbene izzive.

Naloga političnega vodstva BiH je, da vzpostavi zaupanje, več vlaga v spravo in se osredotoči na tisto, kar je resnično pomembno za državljane, ter jim tako pokaže pot naprej, je poudaril v videonagovoru. Slovenija vam bo vedno stala ob strani, je poudaril predsednik republike Borut Pahor in izrazil željo, da bi BiH postala država članica Evropske unije.

Pahor: BiH je v naših srcih in mislih

Spomnil je, da se je pred 25 leti z daytonskim sporazumom končala vojna v BiH. Od takrat je bilo vloženega veliko truda za trajni mir in uspešen razvoj, vendar ne dovolj. Gradnja trajnostnega miru je zelo zahtevna naloga, ki zahteva modrost, pogum in iskreno željo premagati razlike in delitve, je dejal predsednik republike. Dodal je, da je BiH "v naših srcih in mislih" in da zelo pozorno spremljamo tamkajšnje razmere.

Pahor je državljane BiH nagovoril na povabilo visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Valentina Inzka. Foto: STA

Poudaril je, da je redno v stikih s političnimi voditelji BiH tako dvostransko kot v okviru procesa Brdo-Brioni, ki zaznamuje deseto obletnico. Predsednik republike je državljane BiH skupaj z več kot 20 sedanjimi in nekdanjimi državnimi voditelji in mednarodnimi funkcionarji, ki so prijatelji države, nagovoril na povabilo visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Valentina Inzka.

Državljane BiH nagovorili tudi Clinton, Stoltenberg in Guterres

Z videosporočili so državljane BiH nagovorili tudi nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton, generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg, avstrijski predsednik Alexander van der Bellen in visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. V Sarajevu so na slovesnosti med drugim govorili Inzko, zunanja ministrica BiH Bisera Turković ter več veleposlanikov.