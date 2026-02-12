Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Orban razkril recept za dolg zakon

Madžarski premier Viktor Orban, ki je poročen že skoraj 40 let, je ta teden razkril svoj recept za dolgo zakonsko zvezo. "Včasih je mir pomembnejši od tega, da imaš prav. Ni treba vedno imeti prav. To je temelj najinega zakona," je po poročanju spletnega portala Hungary Today sporočil ob tednu zakonske zveze, ki ga obeležujejo tudi na Madžarskem.

Viktor Orban je poudaril, da ni enotnega pravila, ki bi veljalo za vse pare, ampak je receptov za uspešen zakon po njegovih besedah "toliko, kolikor je ljudi".

Madžarski premier je od leta 1986 poročen z Aniko Levai, s katero ima pet otrok.

Pobudo teden zakonske zveze so začeli pred dvajsetimi leti v Veliki Britaniji, da bi za teden dni osrednjo pozornost posvetili pomenu zakonske zveze in družine. Obeležujejo ga s prireditvami v več državah, in sicer običajno v tednu pred valentinovim.

