Orban doma znova razburja. Tokrat zaradi spomenika.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oblasti so ukazale premestitev bronastega kipa Imreja Nagyja, ki je bil premier v času revolucije, s trga v bližini madžarskega parlamenta. Po načrtih ga bodo prihodnje leto postavili na manj poznano lokacijo v mestu.

Nagyja so sovjetske oblasti zaradi njegove vloge v spontanem uporu, ki je bil uperjen proti komunistični madžarski vladi in sovjetskim silam, leta 1958 dale obesiti.

Opozicija mu očita zgodovinski revizionizem

Imreja Nagyja so leta 1958 obesili. Njegov kip stoji v bližini madžarskega parlamenta. Foto: Reuters Na mestu, kjer je bil do zdaj Nagyjev kip, nameravajo postaviti rekonstrukcijo kipa iz časa po prvi svetovni vojni, ki je bil posvečen žrtvam komunističnega režima, ta je vladal na Madžarskem le od marca do junija 1919.

Opozicijske stranke so danes Orbanu očitale zgodovinski revizionizem in da želi rehabilitirati Miklosa Horthyja, ki je med vojnama vladal Madžarski in je bil zaveznik nacistične Nemčije.

Že pred leti je bila vlada tarča kritik zaradi spomenika, posvečenega drugi svetovni vojni, ki je po mnenju judovskih skupnosti poskušal oprati Madžarsko krivde v organizaciji deportacije Judov.

Na drugi strani pa podporniki premierja trdijo, da želi Orban javne prostore v prestolnici prenoviti v podobi iz časov pred drugo svetovno vojno in izbrisati spomine na komunistično obdobje.