Ob svetovnem dnevu beguncev: "Pomembno je, da imamo begunca, ki uspe v družbi" #video

Ob današnjem svetovnem dnevu beguncev so v ospredju opozorila, da je število ljudi po svetu, ki so morali zapustiti domove, preseglo 100 milijonov. Pred konflikti in drugimi krizami po svetu je konec leta 2021 bežalo tudi več kot 36 milijonov otrok. V luči vojne v Ukrajini, množičnih pregonov in kršitev človekovih pravic, letošnji svetovni dan beguncev v ospredje postavlja pravico do iskanja varnosti. Vojna v Ukrajini poleg neposrednih posledic otežuje tudi odzivanje na krize, saj je zadala močen udarec mednarodnemu sodelovanju. Trenja med državami bi lahko oslabila že tako nizko finančno pomoč pri reševanju številnih kriz.

Zaradi skokovite rasti števila beguncev, ki so k nam prišli zaradi vojne v Ukrajini, je število razseljenih letos prvič preseglo 100 milijonov. Begunec je postal vsak tretji Ukrajinec, pred vojno je iz države pobegnilo tudi več kot dva milijona otrok, še dodatne tri milijone jih je bilo notranje razseljenih.

"Sem iz Kramatorska, tam ni dela. Sem samohranilka, imam tri otroke, tam ni nobenih ugodnosti, edini način preživetja je humanitarna pomoč," je povedala ukrajinska begunka Viktorija.

Ukrajinska begunka Lija je iz Bakhmuta. Kot je povedala, so se odločili za odhod, saj je tam zelo težko. "Brez elektrike, brez vode, brez plina, nič. Kako naj živimo? Pa še obstreljevanja. Postalo je zelo strašljivo;" je dejala.

Zaradi nasilja, oboroženih konfliktov, preganjanj in drugih kršitev človekovih pravic so bili primorani zapustiti svoj dom tudi v Etiopiji, Burkini Faso, Mjanmaru, Nigeriji, Afganistanu, Demokratični republiki Kongo, Venezueli in še v mnogih delih sveta. Med njimi je tudi 36,5 milijona otrok, kar je največ po drugi svetovni vojni.

"Razvite države naj povečajo možnost priselitve beguncev"

Nasilje nad otroki se dogaja v vsaki skupnosti v vsaki državi, pojasni Catherine Russell, direktorica Unicefa, ki poudarja, da zadeva vsakega od nas, da pred nasiljem rešimo vsakega otroka.

Otroci so bili tudi med 108 migranti, ki jih je grška obalna straža rešila včeraj, medtem ko še vedno išče štiri pogrešane. Pred otokom Mikonos je jadrnico, na kateri so se nahajali, v soboto zajelo neurje, zaradi česar so poslali klic v sili.

"Obalna straža je ponovno rešila življenja, ki jih neusmiljeni preprodajalci ogrožajo brez resnih zaščitnih ukrepov. Čestitam vsem za njihova prizadevanja v težkih razmerah. Grčija odločno ščiti svoje meje, vendar je njena prva prednostna naloga vedno zaščita človeških življenj," je bil jasen Yannis Plakiotakis, grški minister za pomorstvo.

Razvite države naj smiselno povečajo število možnosti preselitve beguncev, meni generalni sekretar Združenih narodov, ki je v prejšnjem vikendu obiskal begunce, ki živijo na območju New Yorka.

Med njimi je tudi Suzan Al Shammari, iraška begunka, ki je leta 2010 z družino pobegnila iz Bagdada. "Želim vam samo povedati, koliko mi pomeni, da ste si vzeli čas in da ste tako aktivni. Da se zavzemate za pravice beguncev in da želite resnično ustvariti prostor, kjer smo begunci dobrodošli," je povedala.

Guterres: Pomembno je, da imamo pričevanja in begunca, ki uspe v družbi

Ljudem, ki pomagajo, se je zahvalil tudi Antonio Guterres, generalni sekretar Združenih narodov. "Hvala, vaša življenjska zgodba je resnično pomembna. Ljudje se odzivajo negativno, z abstraktnimi besedami, a ko vidijo konkretne človeške situacije, se spremenijo. Zato je tako pomembno, da imamo pričevanje, predvsem pa begunca, ki uspe v družbi. To je torej demonstracija. Ne samo da ste uspeli zase, ampak delate koristno za to državo in za begunce, ki prihajajo v to državo. ZDA imajo torej koristi od dejstva, da obstajajo begunci," je sklenil Guterres.

Varnost beguncem se bo še naprej trudila zagotavljati tudi Slovenija. Pri nas je trenutno več kot štiri tisoč beguncev iz Ukrajine z urejeno začasno zaščito, prav tako pa tudi 1.400 oseb, ki imajo urejeno mednarodno zaščito ali so zanjo zaprosile.