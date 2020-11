Novinar se je pridružil zaupnemu zasedanju evropskih ministrov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nizozemska notranja ministrica Ank Bijleveld je v petek na Twitterju objavila fotografijo, s katero je želela sporočiti, da sodeluje na zaupnem zasedanju obrambnih ministrov EU. Pri tem pa je ministrica objavila tudi tajno kodo za sodelovanje na videokonferenci. To je izkoristil nizozemski novinar in se na konferenci pridružil ministrom.

Pozorni opazovalec je na fotografiji opazil pet od šestih številk kode in o tem obvestil televizijo RTL. Ta je s posnetka razbrala še šesto številko, nato pa se je njihov novinar Daniel Verlan lahko vključil v videokonferenco obrambnih ministrov, navaja STA.

Predstavnik EU šokiran, ko se je novinar pridružil konferenci

Visoki predstavnik EU za skupno zunanjo in varnostno politiko Josep Borrell je bil šokiran, ko se je novinar vključil v zasedanje, in ga je vprašal, kdo je. "Sem novinar iz Nizozemske," je sporočil in se nato opravičil za motenje, potem ko ga je Borrell obvestil, da se je priključil zaupnemu zasedanju.

Borrell ga je nato vprašal, ali ve, da gre za kaznivo dejanje, in mu svetoval, naj se hitro odjavi, preden pride policija. Novinar je nato videokonferenco zapustil.

Na zasedanju so ministri razpravljali o prihodnosti evropske vojaške obrambe. Govornik Evropske unije je incident označil za nerodnost, evropski diplomati pa so dejali, da bi se lahko naslednjič zgodil hekerski vdor, kar ne bo smešno.

Ministri morajo biti previdni s Twitterjem

Nizozemski premier Mark Rutte zaradi dogodka in ravnanja ministrice ni bil zadovoljen. "To še enkrat več kaže, da se morajo ministri zavedati, kako pozoren je treba biti s Twitterjem," je dejal. Obrambno ministrstvo se je za napako opravičilo, fotografijo pa izbrisalo. Bijleveldova je sicer trenutno v samoizolaciji in je hotela s fotografijo izza domače mize javnosti pokazati, da je še vedno aktivna, še poroča STA.