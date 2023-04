Nove podrobnosti incidenta: tramvaj v Zagrebu ukradel 19-letnik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Zagrebu je 19-letnik v četrtek zvečer ukradel tramvaj in se z njim vozil po ulicah hrvaške prestolnice. V petek so ga prijeli policisti in grozi mu ovadba zaradi "nepooblaščene uporabe tuje premičnine". Najstnik je tramvaj našel nezaklenjen, v zagrebškem javnem prevozniku ZET pa proučujejo, kako podobne dogodke v prihodnje preprečiti.