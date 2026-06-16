Nova velika ruska grožnja Natu

Baltsko morje zaradi ruske grožnje postaja žarišče varnostne politike v Evropi. Ruska letala provokativno preletavajo Natove vojaške ladje celo zahodno od danskega otoka Bornholm, gibanje Natovih vojaških ladij pa spremljajo ruske vohunske ladje, ki so na zunaj videti kot ribiške ladje.

V Baltskem morju poteka vsakoletna Natova vaja Baltops, v kateri sodeluje okoli šest tisoč vojakov iz 15 držav. V vaji sodelujejo tudi nemške ladje, med njimi skoraj 150 metrov dolga in skoraj dvajset metrov široka nemška fregata Sachsen-Anhalt.

Sestrelitev sovražnega letala

Na fregati je bil med vajo Baltops tudi novinar nemškega tednika Focus. Med vajo se nenadoma iz zvočnikov fregate oglasi: "Rdeči zračni alarm! Sovražnik se spet obrača, 13 navtičnih milj s severovzhoda!"

Minuto pozneje se na nebu pojavi silhueta lovskega letala, ki postaja vedno večja. Danska fregata razreda Absalon je bližje letalu kot Sachsen-Anhalt, zato sovražnika sestreli z neposrednim zadetkom.

Simulacija sestrelitve

Prizor se je odvijal približno sto kilometrov vzhodno od Bornholma in sto kilometrov severno od Poljske v mednarodnih vodah. Vendar "sovražnik" ni bil ruski mig, temveč F-16, ki pripada zaveznici Nata. In sestrelitev ni bila resnična, temveč simulirana.

Kapitan fregate Sachsen-Anhalt Daniel Läzar je vajen ruskih provokacij s preleti letal. Foto: Guliverimage

A tudi v resničnem svetu nevarnost zaradi ruske grožnje narašča. 45-letni Daniel Läzer pozna Baltsko morje iz časov, ko je bil še namestnik poveljnika ladje Sachsen-Anhalt. Takrat je bila to najsodobnejša fregata in je komaj začela pluti.

Ruski provokativni preleti nad ladjami

"Takrat ni bilo provokativnih preletov ruskih lovskih letal nad našimi ladjami. Danes letijo celo zahodno od Bornholma," je novinarju Focusa povedal Läzer, ki je zdaj poveljnik oziroma kapitan fregate.

Kritična srečanja na morju so del vsakodnevne rutine za približno 120-člansko posadko nemške fregate. Toda število incidentov se je z leti znatno povečalo. Spremenila se je tudi njihova narava. Opaženi so bili provokativni leti na nizki višini, napadi z droni, sabotaže in operacije ruske tajne flote.

Nemška fregata je opremljena s senzorji

To ne pusti ravnodušnega niti izkušenega častnika, kot je Läzer, ki je v mornarici že 25 let. Ve, da lahko stopnjevanje provokacij prinese resne nevarnosti. "Ko vidiš tako nizke lete, si zagotovo na trnih. Pomisliš: 'Tam so.'"

Fregata Sachen-Anhalt je opremeljena tudi s helikopterjem sea tiger, ki je najsodobnejši nemško-italijansko-nizozemski helikopter, namenjen boju proti podmornicam. Foto: Guliverimage

Po njegovih besedah ​​je fregata Sachsen-Anhalt izjemno dobro opremljena vojna ladja s prvovrstnimi senzorji. Ko se ladji približa sovražno lovsko letalo, senzorji zaznajo grožnjo in samodejno usmerijo protiletalske topove, pravi.

Tveganje, da bi prišlo do dejanskega spopada z ruskim letalom

"To (samodejno usmerjenje topov, op. p.) izklapljamo, da bi se izognili stopnjevanju napetosti. Tveganje je preveliko, da bi manj izkušeni vojaki, ki niso seznanjeni s takimi situacijami, pretiravali," je dejal Läzer. Takšno ciljanje bi lahko sovražna letala tudi napačno interpretirala.

Po Läzerjevih besedah ​​je odziv nemških oboroženih sil na spremenjene varnostne razmere v Baltskem morju očiten v opremi njihove fregate. Po ruskem napadu na Ukrajino so preučili, kako bi lahko njene zmogljivosti razširili onkraj zgolj pomorskega nadzora.

Fregata je do zob oborožena

"Z najsodobnejšimi raketami Iris-T lahko nadgradimo zračno obrambo za daljše dosege. To fregato spremeni v močno površinsko bojno ladjo," pravi kapitan fregate.

V letošnji vaji Baltops sodeluje tudi nemška korveta Erfurt. Foto: Guliverimage

Ladja je poleg tega oborožena še z glavnim topom, ki ima domet več kot 80 kilometrov, dvema avtomatskima topovoma, petimi težkimi mitraljezi in protiladijskimi raketami. Ima tudi dva helikopterja – z enim od njih lahko tudi uničuje podmornice.

Pomanjkanje osebja na ladji

Gre za helikopter Sea tiger (sl. morski tiger), ki velja za najsodobnejši helikopter nemške mornarice in je bil razvit posebej za uporabo na fregatah.

Poveljnika fregate Sachsen-Anhalt skrbi pomanjkanje mladih talentov. "Tehnično gledano je naša fregata kvantni preskok v primerjavi s svojimi predhodnicami. Visoka stopnja avtomatizacije nadomešča nekaj osebja, ki nam manjka. Ciljna velikost posadke je 150, dejansko število pa je okoli 120," pravi Läzer.

Težave pri iskanju specialistov

Po njegovi oceni primanjkuje usposobljenih tehnikov in inženirjev. Težava je v tem, da sta tako tehnologija kot usposabljanje v mornarici zapletena. "V kopenski vojski je preprosteje, ker pogosto zadostuje kratek osnovni tečaj usposabljanja. Mi pa potrebujemo specialiste, katerih usposabljanje lahko traja od pet do deset let, preden izpolnijo vse zahteve."

Kljub vsemu ima nemška mornarica močno prisotnost na letošnji vaji Baltops. Poleg Läzerjeve fregate sodelujejo tudi dve korveti, Braunschweig in Erfurt, podmornica U 34 in pomorsko patruljno letalo P-8A Poseidon.

Ribiška ladja, ki je v resnici ...

Poleg tega ima nemška mornarica s poveljstvom v Rostocku vodilno vlogo v vaji. Poleg preizkušanja večnacionalne pomorske sile je poudarek na zavarovanju ladijskih poti v Baltskem morju in dokazovanju verodostojnega odvračanja.

V bližini fregate Sachsen-Anhalt je med vajo Baltops plula tudi ribiška ladja z vlečnimi mrežami. Posadka fregate jo je po odbitem simuliranem zračnem napadu opazila tri kilometre in pol stran od ladje.

... ruska vohunska ladja

"Morda je videti kot sladkovodna ladja z vlečnimi mrežami, vendar to ni. To ladjo poznamo. Do vrha je natrpana z najsodobnejšo tehnologijo sledenja in prisluškovanja," je novinarju Focusa pojasnil eden od mornarjev na fregati.