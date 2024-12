Za novo premierko Islandije je bila imenovana socialdemokratka Kristrun Frostadottir, so v soboto sporočili voditelji nove sredinske vladne koalicije. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, je 36-letna Frostadottir postala najmlajša premierka v zgodovini države. Prvič v zgodovini bo v islandski vladi več žensk kot moških.

Imenovanje premierke so predstavniki Socialdemokratskega zavezništva, ki ga vodi Frostadottir, Liberalne reformne stranke in Ljudske stranke razglasili na predstavitvi koalicijskega dogovora v Reykjaviku.

Vodja Liberalne reformne stranke Thorgendur Katrin Gunnarsdottir bo postala zunanja ministrica, vodja Ljudske stranke Inga Saeland pa bo vodila resor socialnih zadev in stanovanjske problematike.

Zadnjih sedem let je nordijsko otoško državo z nekaj manj kot 390.000 prebivalci vodila tristrankarska koalicija, ki so jo sestavljali konservativna Stranka neodvisnosti, desnosredinska Napredna stranka in levo-zeleno gibanje.

Koalicija je zaradi nesoglasij sredi oktobra razpadla. Na volitvah 30. novembra so socialdemokrati postali najmočnejša sila z 20,8 odstotka glasov in podvojili svoj izid s prejšnjih volitev. Močno sta se okrepili tudi Liberalna reformna stranka in Ljudska stranka. Skupaj imajo koalicijske stranke v parlamentu 36 od 63 poslancev.