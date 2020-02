Norveška: 22-letnik, ki je poleti streljal v mošeji, obtožen umora in terorizma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Norveškem so 22-letnega Philipa Manshausa, ta je poleti streljal v mošeji v bližini Osla, danes obtožili umora in terorizma, so sporočili iz tožilstva, ki je danes uradno vložilo obtožnico. Sojenje se bo predvidoma začelo v začetku maja.