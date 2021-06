Neverjeten prizor s Hrvaške: po toči z lopatami umikali led z ulice

Včeraj popoldne je hudo neurje s točo zajelo območje Požege v Slavoniji na vzhodu Hrvaške. Lokalni mediji poročajo, da je toča velikosti oreha povzročila veliko škodo na stanovanjskih objektih in avtomobilih. Veter je izruval več dreves, nekatera so padla tudi na ceste. Poročajo tudi o veliki škodi na poljih in v vinogradih.

Po vročem in soparnem vremenu so se v popoldanskih urah nad kotlino, v kateri je Požega, zbrali črni oblaki in začela je padati toča v velikosti oreha, je poročal lokalni portal pozega.eu. V prispevku z naslovom Apokalipsa v Požegi so objavili tudi videoposnetke, na katerih je videti, kako toča prekriva mestne ulice.

https://t.co/yjTeBtNXo3 Veliko nevrijeme u POŽEGI - Tuča razbijala stakla na automobilima - 25.06.2021 — Jole911 (@Jole911) June 25, 2021

Toča je razbijala strehe, stekla in rolete na stanovanjskih objektih. Velika škoda je tudi na avtomobilih, na katerih je videti razbita stekla in poškodovano pločevino.

Lokalni portal 24.hr je prav tako objavil več videoposnetkov in fotografij, ki kažejo na posledice neurja, od poškodovanih fasad objektov do polomljenih dreves in vej na mestnih cestah in ulicah. Uničeni so tudi številni vrtovi in vinogradi na obrobju mesta.

Še huje naj bi bilo v vaseh v okolici Požege, kjer so prebivalci spremljali, kako hudo neurje uničuje tudi tiste pridelke, ki so preživeli pomladansko pozebo. V vasi Vetovo je veter odnesel streho s hiše in jo vrgel na sosednjo hišo.

Kot so za STA povedali nekateri starejši prebivalci Požege, česa takega v preteklih več kot 70 letih še niso doživeli. Dele mesta so sicer pred nekaj tedni po močnem nalivu poplavili tudi hudourniki. O tovrstnih poplavah danes ne poročajo.

Hrvaški štab civilne zaščite je sicer davi opozoril prebivalce v severozahodnih in vzhodnih delih države na možnost neurij, ki bi lahko povzročila veliko škodo na premoženju in v naravi.

Danes zjutraj so prebivalci z lopatami prišli na ulice, da bi umaknili zapadli led: