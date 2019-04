Neurje v Nepalu zahtevalo 27 življenj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neurje je prizadelo okrožji Bara in Parsa, kmetijsko območje kakih 120 kilometrov južno od prestolnice Katmandu.

Neurje je uničilo številne hiše, veter je ruval drevesa in prevračal daljnovode. Po navedbah policije je največ ljudi umrlo ali bilo poškodovanih zaradi dreves ali drogov, ki so padli nanje. V Nepalu so neurja spomladi pogosta, a redko zahtevajo visoko število žrtev.