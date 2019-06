Neurje v Franciji je terjalo več življenj

Reševalci so bili na poti do ribiškega čolna, ki je zaradi neurja zašel v težave, ko se je prevrnil okoli 800 metrov od obale v bližini kraja Les Sables-d'Olonne. Od sedmih članov posadke se je uspelo rešiti le štirim. Trupla treh reševalcev je iskalo okoli 60 gasilcev s tremi helikopterji, poroča britanski BBC.

Alarm tudi za Nizozemsko

"Morje je bilo kar grozno," je dejal župan Yannick Moreau za francosko televizijo BFMTV. "Na čolnu je bilo sedem članov posadke, trije so umrli. To je velik šok za nas in za vse mesto," je dodal.

Močan veter s hitrostjo do 147 kilometrov na uro je pozno v četrtek sprva dosegel sever Španije, nato se je premaknil nad Francijo. Iz španske Galicije poročajo o gmotni škodi na stavbah.

Ko se je neurje premaknilo proti francoskemu otoku Ile d'Yeu, so se vetrovi rahlo umirili na hitrost 129 kilometrov na uro. Zaradi močnega vetra in nevarnosti padajočih dreves za deset francoskih departmajev velja drugi najvišji oranžni alarm.

Oranžni alarm velja tudi za vzhod Nizozemske, kjer prav tako svarijo pred močnim deževjem in vetrom s hitrostjo do 100 kilometrov na uro.

Že v četrtek so iz Nizozemske poročali o močnem vetru, ki je podiral drevesa. Med drugim je policija zaradi podrtega drevesa po naključju odkrila enega od največjih laboratorijev za proizvodnjo kokaina. Ko so šli preverit škodo, ki jo je povzročilo podrto drevo, so postali pozorni na nenavaden vonj in smeti v bližini, kar jih je privedlo do odkritja laboratorija.