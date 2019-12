Neurja na jugozahodu Francije terjala že najmanj tri življenja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi neurij, ki so prizadela jugozahodno Francijo, so po zadnjih podatkih umrle najmanj tri osebe. V štirih departmajih v tamkajšnjem območju je tudi danes veljalo opozorilo pred poplavami,

V departmaju Lot-et-Garonne je 76-letnega upokojenca ujel tok vode v bližnjem potoku, ko je skušal izprazniti svoj nabiralnik. Njegovo truplo so našli v soboto, okoli 24 ur potem, ko so ga pogrešili. V francoski Baskiji je umrl 70-letnik, ko je z avtomobilom pomotoma zapeljal v podrto drevo. Zaradi podrtih dreves je bilo sicer v podobnih nesrečah poškodovanih še pet ljudi.

Tretja žrtev pa je moški, star okrog 40 let, ki so ga dva dni po izginotju našli mrtvega v potopljenem avtomobilu, in sicer v bližini poplavljajoče reke Adour, vzhodno od kraja Dax.

Veter, ki je v noči na petek zajel jug Francije, je dosegal hitrosti do 140 kilometrov na uro. V občini Millau so izmerili rekordnih 142 kilometrov na uro, kar je najmočnejši sunek vetra v zadnjih 20 letih. Močan veter je vztrajal tudi danes, dopoldne je bilo okoli 15.000 gospodinjstev še vedno brez elektrike.