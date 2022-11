Netanjahu z zavezniki osvojil večino sedežev v izraelskem parlamentu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Netanjahujeva stranka Likud bo v parlamentu imela 32 sedežev, skupno pa si je njegov desni blok zagotovil 64 sedežev. Opozicijski blok odhajajočega premiera Jairja Lapida je medtem osvojil 51 sedežev.

73-letni Netanjahu se je tako po 14 mesecih v opoziciji vendarle vrnil na oblast. Po poročanju izraelskih medijev je že začel pogovore s koalicijskimi partnerji o sestavi nove vlade, prihodnji teden pa naj bi mu predsednik države Jicak Hercog ponudil 42 dni časa za sestavo vlade.

Lapid je medtem že priznal poraz in čestital svojemu tekmecu za zmago. Prav tako je uradnikom naročil, naj se pripravijo na predajo oblasti, so danes sporočili iz Lapidovega urada.

Netanjahu je sicer že v nagovoru privržencem v noči po volitvah ocenil, da so blizu veliki zmagi in napovedal oblikovanje nacionalne desničarske vlade. "Imam izkušnje, bil sem že na nekaj volitvah, počakati moramo na končne rezultate, vendar se je naša pot, pot Likuda, izkazala za pravo in nas približala veliki zmagi," je dejal podpornikom v Jeruzalemu.

V Palestini zaskrbljeni

Palestinski premier Mohamed Štajeh pa je izrazil zaskrbljenost zaradi premika Izraela v desno. Mednarodno skupnost je pozval k zaščiti Palestincev "pred agresivno izraelsko politiko, ko bodo v Izraelu na oblast prišle rasistične stranke". Po njegovi oceni je izid volitev "naravna posledica dolgoletnega naraščanja ekstremizma in rasizma v izraelski družbi".

Tudi ameriško zunanje ministrstvo je izrazilo zaskrbljenost glede nove skrajno desne izraelske vlade, Velika Britanija pa je od vseh politikov zahtevala, da se vzdržijo provokativnega jezika in spoštujejo manjšine.

Pripadniki skupine Islamski džihad so nekaj ur po razglasitvi zmage Netanjahuja na volitvah izstrelili raketo iz Gaze proti Izraelu. Prestregel jo je protiraketni sistem, izraelska vojska pa je potrdila, da gre za prvo izstrelitev po tridnevnem avgustovskem spopadu med Izraelom in Islamskim džihadom.

Italijanska tiskovna agencija Ansa je zapisala, da so raketo izstrelili v smeri južnega Izraela, kjer so se pred tem oglasile sirene za alarm. Povzela je tudi poročanju spletne strani Ynet, da je Islamski džihad raketo izstrelil kot odziv na današnji umor enega od njegovih miličnikov v operaciji izraelske vojske v Jeninu.