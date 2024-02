Netanjahu: Dogovora za izpustitev talcev ne bomo sklenili za vsako ceno #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izraelski minister za strateške zadeve Ron Dermer se je v sredo v Washingtonu sestal s svetovalcem za nacionalno varnost ZDA Jakom Sullivanom, s katerim je govoril o humanitarni pomoči za Gazo in prizadevanjih za rešitev talcev, je novinarjem povedal tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost ZDA John Kirby.

8.00 Izraelski minister v Washingtonu o talcih in humanitarni pomoči za Gazo

Kirby podrobnosti o pogovoru med Sullivanom in nekdanjim veleposlanikom Izraela v ZDA Dermerjem ni razkril.

ZDA z Izraelom in Katarjem sodelujejo pri prizadevanjih za izpustitev talcev, ki jih je palestinsko islamistično gibanje Hamas zajelo med napadom na Izrael 7. oktobra lani. Obenem pa ZDA pritiskajo na vlado izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, naj zmanjša število žrtev med palestinskimi civilisti med vojno v Gazi in omogoči večji dostop humanitarne pomoči, poročajo ameriški mediji.

Netanjahu se je ravno v sredo sestal s svojci talcev, ki jim je zagotovil, da delajo vse, da jih bodo osvobodili. Trenutno si prizadevajo za okvirni dogovor o izpustitvi talcev, a je ob tem poudaril, da tega ne bodo sklenili za vsako ceno, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

ZDA sicer vztrajajo, da je edina dolgoročna rešitev za mir na Bližnjem vzhodu rešitev dveh držav. Novičarski portal Axios je v sredo poročal, da v State Departmentu potekajo razprave o tem, kako bi morebitno ameriško priznanje Palestine vplivalo na razvoj dogodkov.

Medtem naj bi se državni sekretar Antony Blinken pripravljal na nov obisk Bližnjega vzhoda, je poročala francoska tiskovna agencija AFP ob navajanju neimenovanih virov v State Departmentu. Obisk naj bi se zgodil v naslednjih dneh. To bo že peta Blinknova pot v regijo od 7. oktobra lani. Do zdaj je obiskal Izrael in nekatere arabske države.