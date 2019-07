Nepal prizadeli zemeljski plazovi in poplave, umrlo najmanj 27 ljudi #foto

Močno monsunsko deževje v zadnjih dneh je v Nepalu sprožilo več zemeljskih plazov in poplav, zaradi katerih je umrlo najmanj 27 ljudi. Poškodovanih je 11 ljudi, 15 jih še pogrešajo. Najhuje je prizadet osrednji in vzhodni države, kjer leži tudi prestolnica Katmandu.

Po poročilih lokalnih medijev se je zrušilo več mostov, številne ceste pa so zaradi plazov in poplav zaprte. V zadnjih dneh so v več delih države rešili okoli 123 ljudi. Državna vremenska služba je prebivalce opozorila, da se dež in močan veter v mnogih delih države obetata tudi ta konec tedna.

Zaradi poplav v Indiji umrlo 11 ljudi

V Nepalu zaradi deževja v monsunskem obdobju, ki traja od junija do septembra, vsako leto umrle več ljudi. Zaradi poplav je 11 ljudi umrlo tudi v sosednji Indiji. Monsunsko deževje je lani v južni Aziji terjalo več kot 1.200 življenj, najhuje pa je bila prizadeta indijska zvezna država Kerala.