Nekdanjega britanskega veleposlanika v ZDA Petra Mandelsona, ki ga je britanska policija v ponedeljek aretirala v okviru preiskave suma zlorabe položaja, so po plačilu varščine po nekaj urah izpustili na prostost, poročajo tuje tiskovne agencije.

Londonska policija je sporočila, da so 72-letnega moškega izpustili na prostost do nadaljnjih preiskav. Po poročanju britanskega BBC se je Mandelson s policijske postaje domov vrnil danes zjutraj ob 2. uri po krajevnem času (3. uri po srednjeevropskem).

Preiskavo suma zlorabe položaja so proti Mandelsonu uvedli po tem, ko so na dan prišle podrobnosti glede njegovih povezav s pokojnim obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Mandelsona bremenijo razkritja iz t. i. Epsteinovih dosjejev, potem ko je ameriško pravosodno ministrstvo konec januarja objavilo nove dokumente. Ti so razkrili njegove tesne povezave z Epsteinom, ki naj bi mu Mandelson posredoval tudi zaupno vladno gradivo.

Mandelson naj bi lagal o obsegu prijateljstva

Pod pritiskom se je znašel tudi britanski premier Keir Starmer, ki je Mandelsona leta 2024 imenoval za veleposlanika v ZDA, septembra lani pa ga je v luči takratnih razkritij v povezavi z Epsteinom razrešil s položaja.

Mandelson je po novih razkritjih izstopil iz stranke laburistov in iz lordske zbornice, Starmer pa je odredil preiskavo njegovih vezi z Epsteinom. Britanski premier je sicer priznal, da je že pred imenovanjem Mandelsona za veleposlanika vedel za njegovo prijateljevanje z Epsteinom, a hkrati zatrdil, da mu je Mandelson lagal o obsegu njunega prijateljstva.