Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ka. N., STA

Torek,
24. 2. 2026,
7.12

Osveženo pred

58 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek

Torek, 24. 2. 2026, 7.12

58 minut

Nekdanjega britanskega veleposlanika v ZDA Mandelsona izpustili na prostost po plačilu varščine

Avtorji:
Ka. N., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Peter Mandelson | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Nekdanjega britanskega veleposlanika v ZDA Petra Mandelsona, ki ga je britanska policija v ponedeljek aretirala v okviru preiskave suma zlorabe položaja, so po plačilu varščine po nekaj urah izpustili na prostost, poročajo tuje tiskovne agencije.

Londonska policija je sporočila, da so 72-letnega moškega izpustili na prostost do nadaljnjih preiskav. Po poročanju britanskega BBC se je Mandelson s policijske postaje domov vrnil danes zjutraj ob 2. uri po krajevnem času (3. uri po srednjeevropskem).

Preiskavo suma zlorabe položaja so proti Mandelsonu uvedli po tem, ko so na dan prišle podrobnosti glede njegovih povezav s pokojnim obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Mandelsona bremenijo razkritja iz t. i. Epsteinovih dosjejev, potem ko je ameriško pravosodno ministrstvo konec januarja objavilo nove dokumente. Ti so razkrili njegove tesne povezave z Epsteinom, ki naj bi mu Mandelson posredoval tudi zaupno vladno gradivo.

Peter Mandelson
Novice Policija aretirala Petra Mandelsona

Mandelson naj bi lagal o obsegu prijateljstva

Pod pritiskom se je znašel tudi britanski premier Keir Starmer, ki je Mandelsona leta 2024 imenoval za veleposlanika v ZDA, septembra lani pa ga je v luči takratnih razkritij v povezavi z Epsteinom razrešil s položaja.

Mandelson je po novih razkritjih izstopil iz stranke laburistov in iz lordske zbornice, Starmer pa je odredil preiskavo njegovih vezi z Epsteinom. Britanski premier je sicer priznal, da je že pred imenovanjem Mandelsona za veleposlanika vedel za njegovo prijateljevanje z Epsteinom, a hkrati zatrdil, da mu je Mandelson lagal o obsegu njunega prijateljstva.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.