Nekdanja avstrijska zunanja ministrica se seli v Sankt Peterburg

Karin Kneissl se je leta 2018 v Gamlitzu – Gomilici po slovensko, le kakšnih deset kilometrov od Šentilja na avstrijski strani – poročila z Wolfgangom Meilingerjem. O tej poroki je takrat pisal ves svet, saj je nanjo povabila ruskega predsednika Vladimirja Putina in z njim tudi zaplesala.

Nekdanja avstrijska zunanja ministrica Karin Kneissl, ki je na svoji poroki plesala z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, se seli v Putinovo rojstno mesto Sankt Peterburg, kjer bo vodila think tank, ki ga je ustanovila, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

"Sem soustanoviteljica centra GORKI in ga tudi vodim. Ker je tam veliko dela in zahteva veliko pozornosti, sem se odločila preseliti v Sankt Peterburg," je danes pojasnila ob robu vzhodnega gospodarskega foruma v Vladivostoku za rusko tiskovno agencijo Tass. Da se je Kneisslova že preselila v Sankt Peterburg, je v začetku avgusta zapisal že Siolov kolumnist Branko Soban.

Po poročanju agencije APA napoved nekdanje ministrice ni presenetljiva. Že junija je namreč ob robu Mednarodnega gospodarskega foruma v Sankt Peterburgu dejala, da resno razmišlja o selitvi v Rusijo, da pa ni pripravljena prevzeti ruskega državljanstva.

Center GORKI je bil ustanovljen marca, njegov cilj pa je pripraviti objektivno analizo za iskanje rešitev za cilje ruske politike, piše na spletni strani think tanka. Po pisanju bruseljskega spletnega biltena Politico je GORKI povezan z državno univerzo v Sankt Peterburgu, kjer je Putin v 70. letih prejšnjega stoletja študiral pravo.

Kneisslova iz vrst avstrijskih svobodnjakov (FPÖ) je bila vodja avstrijske diplomacije med letoma 2017 in 2019. Samo sebe označuje za politično begunko in trdi, da zanjo v Avstriji velja "dejanska prepoved dela". V zadnjem času je po navedbah agencije APA živela v Franciji in Libanonu, zadnje mesece pa je veliko časa preživela v Rusiji.

Zaradi tesnih vezi z ruskim predsednikom, ki se je leta 2018 udeležil njene poroke na avstrijskem Štajerskem, in zaradi nedavnega dopustovanja v Rusiji je bila deležna kritik.