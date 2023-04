Nasa predstavila ekipo, ki bo poletela okoli Lune

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nasa je za prvo pot astronavtov okrog Lune po več kot pol stoletja izbrala žensko in tri moške. Foto: Reuters

Ameriška vesoljska agencija Nasa je sporočila imena štirih astronavtov, ki bodo naslednje leto v okviru misije Artemis 2 poleteli okoli Lune. To so Američani Christina Koch, Victor Glover in Reid Wiseman ter Kanadčan Jeremy Hansen, je sporočila Nasa v Johnsonovem vesoljskem centru v Houstonu v Teksasu.