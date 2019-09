Na vrnitev v BiH naj bi v Siriji in Iraku čakalo 500 privržencev IS

V begunskih taboriščih v Siriji in Iraku naj bi na vrnitev v domovino čakalo do 500 državljanov BiH. Gre za posameznike, povezane s skrajno Islamsko državo, ki so jih po njenem zlomu zajele sile protiteroristične koalicije pod vodstvom ZDA, piše sarajevski Dnevni avaz, ki se sklicuje na vire v vladi BiH.

V vrhu policije v BiH še vedno nimajo točnih podatkov o številu državljanov BiH, ki so jih zajeli po zlomu IS, a doslej se je ugibalo o okoli 300 ljudeh. Kot piše Dnevni avaz, je ta številka skoraj dvakrat večja, vsaj glede na podatke, ki so jih oblasti v BiH dobile o ljudeh s poreklom iz BIH, ki so v Sirijo in Irak odšli iz drugih držav, v katerih so živeli.

V BiH se je za zdaj vrnil le en človek

V Sirijo in Irak naj bi namreč iz Avstrije, Nemčije, Švice, Belgije in Švedske prispelo več sto ljudi s potnim listom BiH. Iz bojišč na Bližnjem vzhodu se je doslej v BiH vrnil zgolj en človek, ki mu trenutno sodijo zaradi bojevanja v teroristični organizaciji.

BiH se je že februarja odzvala na poziv ZDA, naj sprejme svoje državljane, ki so ujeti v Siriji in Iraku. A oblasti v BiH za zdaj le počasi ugotavljajo identiteto ujetnikov in vlogo, ki so jo odigrali v Islamski državi oz. njenih zločinih. Ministru za varnost BiH Draganu Mektiću doslej prav tako ni uspelo doseči dogovora o pristojnostih različnih ministrstev in policijskih agencij glede tega vprašanja, prav tako pa še niso dosegli soglasja o tem, kam bi vračajoče namestili.