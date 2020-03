Na volitvah v Izraelu v prednosti Netanjahujev blok

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na današnjih predčasnih parlamentarnih volitvah v Izraelu, že tretjih v letu dni, se po podatkih več vzporednih volitev obeta zmaga izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju, saj njegovi desni stranki Likud napovedujejo nekaj več poslancev kot levosredinski Modri in beli stranki njegovega glavnega tekmeca Benija Ganca.

Vzporedne volitve, ki so jih objavile izraelske televizije po zaprtju volišč, napovedujejo Likudu med 36 in 37 poslanskih sedežev v 120-članskem parlamentu, Modri in beli stranki pa 32 ali 33, poročanje tujih agencij ovzema STA.

Napovedi pomenijo pomembno izboljšavo za Likud glede na zadnje volitve septembra lani. Likud bi tako postal najmočnejša stranka v parlamentu.

Netanjahu se je že pogovarjal z vodji desnih strank

Netanjahu se je na Twitterju že zahvalil volivcem. Iz Likuda pa so sporočili, da se je Netanjahu pogovarjal z vodji vseh desnih strank in se "dogovoril za čimprejšnje oblikovanje močne nacionalne vlade za Izrael", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Desni blok pod vodstvom Likuda, v katerem so tudi ultraortodoksne stranke, naj bi skupno imel 60 poslancev, kar je eden manj od 61, potrebnih za večino, ki si jo je želel Netanjahu, poroča STA.

Levosredinski blok, ki ga vodi Modra in bela stranka, je osvojil 52 do 54 mandatov, kažejo podatki treh vzporednih volitev, ki so jih objavile glavne izraelske televizijske postaje.

Ultraortodoksna stranka Izrael Bejtenu nekdanjega obrambnega ministra Avigdorja Libermana naj bi dobila šest do osem poslancev.

Visoka volilna udeležba

Volitve je zaznamovala tudi visoka volilna udeležba, najvišja od leta 1999. Dve uri pred zaprtjem je bila 65,6-odstotna, potem ko je bila na volitvah septembra lani ob isti uri 63,7-odstotna, je sporočila volilna komisija.

Prvi izidi volitev bodo objavljeni v torek, končni uradni izidi pa v osmih dneh.